सहारनपुर में 67 सड़कें और सात नालियों का होगा निर्माण, 7.20 करोड़ से होंगे विकास कार्य

जागरण संवाददाता, सहारनपुर। नगर पंचायत कांट में विकास कार्यों के लिए शनिवार को बोर्ड बैठक हुई। इसमें आकांक्षी नगर योजना, राज्य वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के तहत कुल करीब 7.20 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनसे सड़क, नाली, पार्क, बरातघर, डिजिटल लाइब्रेरी और प्रकाश व्यवस्था सहित कई कार्य कराए जाएंगे।

बैठक में विधायक अरविंद सिंह, प्रशासक एसडीएम प्रियंका चौधरी, अधिशासी अधिकारी नूरजहां और वार्ड सदस्य मौजूद रहे। आकांक्षी नगर योजना के तहत करीब एक करोड़ 20 करोड़ रुपये से चार सीसी सड़कें, एक नाली, पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी और पांच स्थानों पर पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। वार्ड संख्या एक में बरातघर का निर्माण भी कराया जाएगा।