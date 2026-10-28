पति और बेटा जेल में, झारखंड से अफीम लेकर यूपी पहुंची महिला गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। झारखंड से अफीम बेचने आई महिला समेत तीन आरोपितों को जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 964 ग्राम अफीम बरामद हुई।

पुलिस मिर्जापुर मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। पुलिस को देखकर बाइक सवार तीन लोगों ने रास्ता बदल लिया। पीछा कर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।

आरोपितों की पहचान झारखंड के लातेहार निवासी जिलवा बीबी, उसके भतीजे हुसैन अंसारी और जलालाबाद के करदोला गांव निवासी छविनाथ के रूप में हुई। जिलवा बीबी के पति कबीर अंसारी और बेटे मुश्ताक का छविनाथ से पुराना परिचय है। दोनों अफीम बेचते थे, लेकिन कुछ समय से जेल में बंद हैं।