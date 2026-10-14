यूपी के शाहजहांपुर से गुजरी बांग्लादेश की ट्रेन, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। बांग्लादेश की इंटरसिटी ट्रेनों के लिए भारत में तैयार आधुनिक यात्री कोचों की खेप शाहजहांपुर से होकर गुजरी। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी।

कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में निर्मित एलएचबी कोच मेक इन इंडिया पहल के तहत बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं। करीब 915 करोड़ रुपये के 200 कोचों के समझौते के तहत इनकी आपूर्ति की जा रही है।

इन कोचों में एसी स्लीपर, एसी चेयर कार और नॉन एसी चेयर कार शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए बेबी केयर रूम, प्रार्थना कक्ष, सीसीटीवी कैमरे और पैसेंजर अलार्म सिस्टम जैसी सुविधाएं दी गई हैं।



बता दें कि कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में आधुनिक रेल कोच बनाए जाते हैं, देश में चलने वाली कई ट्रेनों में यहां के बनाए गए कोच लगाए जाते हैं।