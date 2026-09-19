गंगा एक्सप्रेस-वे पर बढ़ा हादसों का खतरा! रिटेनिंग वॉल टूटने से रफ्तार के बीच भटक रहे बेसहारा मवेशी

संवाद सहयोगी, जलालाबाद (शाहजहांपुर)। गंगा एक्सप्रेस वे पर सफर कर रहे हैं तो वाहन अतिरिक्त सतर्कता के साथ चलाएं। क्योंकि आपके वाहन के सामने अचानक सांड़, कुत्ता या अन्य कोई बेसहारा पशु आ सकता है। सर्विस रोड की रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त होने के कारण खतरा बढ़ गया है। हालांकि प्रशासन व यूपीडा के अधिकारी जल्द मरम्मत कार्य शुरू कराने का दावा कर रहे हैं।

एक्सप्रेस वे पर बदायूं से हरदोई की सीमा के बीच जलालाबाद में इंटरचेंज बना हुआ है। यहां उबरिया से लेकर हरदोई के सवायजपुर तक कई स्थानों पर सर्विस रोड की रिटेनिंग वाल टूटी हुई है। दोनों ओर खेत हैं, जिनमें पानी भरा हुआ है, ऐसे में पशु भोजन की आस में भटककर क्षतिग्रस्त हिस्से से निकलकर सर्विस रोड के जरिए एक्सप्रेस वे पर आ जाते हैं। एक्सप्रेस वे पर वाहन की गति तेज होती है, ऐसे में अचानक सामने से पशु आने पर ब्रेक लगा पाना संभव नहीं होता और हादसा हो जाता है। गत माह पीरू में हवाई पट्टी के आसपास रिटेनिंग वाल क्षतिग्रस्त मिली थी।

उस समय कार्यदायी फर्म एचडी इंफ्रा कंपनी लिमिटेड ने इन स्थानों पर तो रिटेनिंग वाल सही करा दी, लेकिन अन्य स्थानों पर ध्यान नहीं दिया गया। एसडीएम मधुसूदन गुप्ता ने बताया कि रम्मत कराने के निर्देश दिए हैं। यूपीडा के अवर अभियंता मनीष सिंह ने बताया कि काम शुरू कराया जा रहा है। गोवंशी या फिर अन्य कोई पशु एक्सप्रेस वे पर न पहुंचे, इसका प्रयास रहेगा।