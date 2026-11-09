शाहजहांपुर में ट्रक ने बस कंडक्टर और हेल्पर को कुचला, दोनों की मौत; टूटा शीशा देखने नीचे उतरे थे 

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गंगा एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक ने बस के परिचालक व हेल्पर को कुचल दिया।

दोनों बस के साइड वाले शीशे से किसी वस्तु के टकराने की आवाज आने पर नीचे उतरकर जांच कर रहे थे। आनंद विहार से झारखंड के हजारीबाग जा रही स्लीपर बस गंगा एक्सप्रेसवे पर मदनापुर के पास पहुंची तो बस के साइड वाले शीशे से कुछ टकराने की आवाज आई।