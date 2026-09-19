गेम की ऐसी लत! पिता ने तोड़ा फोन तो 50 हजार लेकर भागे 3 नाबालिग, फेसबुक ने खोला राज

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। आनलाइन गेम फ्री फायर की लत छुड़ाने के लिए पिता ने मोबाइल फोन तोड़ा तो हाईस्कूल का छात्र अपने हमउम्र दो नाबालिग दोस्तों के साथ घर छोड़कर चला गया। तीनों गाजियाबाद पहुंच गए।

वहां पुराने मोबाइल खरीदकर कौशांबी बस अडडे के पास गेम खेलने लगे। आनलाइन दिखे तो लोकेशन ट्रेस कर पुलिस भी पहुंच गई। तीनों को वापस लाया गया। सिंधौली के नियामतपुर गांव निवासी छात्र घंटों मोबाइल पर आनलाइन गेम खेलता था।

समझाने पर भी नहीं माना तो नाराज पिता ने दो दिन पहले मोबाइल तोड़ दिया। जिस पर छात्र 50 हजार रुपये लेकर भाग गया। उसके साथ गांव के ही कक्षा नौ में पढ़ने वाले दो दोस्त भी थे। देर रात तक तीनों घर नहीं पहुंचे तो स्वजन ने तलाश शुरू की।