फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर बड़ा हादसा: गंगा स्नान के दौरान डूबे 4 कांवड़िये, NDRF की तलाश जारी

संवाद सूत्र, खुदागंज (शाहजहांपुर)। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर सोमवार को नहाते समय विकास सक्सेना उनका चचेरा भाई कमल, भतीजा योगेश व पड़ोसी अर्जुन प्रजापति डूब गए। उनके स्वजन को घटना के बारे में पता चला तो यहां से सभी के स्वजन भी फर्रुखाबाद पहुंच गए। एनडीआरएफ की टीम सभी की तलाश कर रही है।

खुदागंज के हनुमान गली मुहल्ले से रविवार शाम को कांवड़ियों का जत्था फर्रुखाबाद जल भरने गया था। वहां से जल भरने के बाद गोला गोकर्णनाथ जाना था। सुबह करीब साढ़े तीन बजे सभी पांचाल घाट पर स्नान करने लगे। विकास, कमल, योगेश व अर्जुन गहरे पानी में पहुंच गए जिस वजह से वह डूब गए। साथियों ने शोर मचाया तो मौके पर मौजूद गोताखोरों ने तलाश शुरू की लेकिन कुछ पता नहीं चला। सुबह करीब चार बजे चारों के स्वजन को घटना के बारे में बताया गया तो चीख पुकार मच गई।