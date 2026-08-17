शाहजहांपुर में हादसा: बारिश के बाद पड़ोसी की कच्ची दीवार ढही, लिंटर गिरने से चाचा-भतीजे की मौत

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लिंटर गिरने से राजन उनके तीन वर्षीय भतीजे आरव की सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। आरव की मां काजल घायल हो गईं। मलवा हटाकर चाचा भतीजे के शव बाहर निकाले गए।

पुवायां के मुड़िया कुर्मियात गांव निवासी राजन अपने भतीजे व भाभी के साथ कमरे में बैठे थे। बरसात में पड़ोसी राजाराम की कच्ची दीवार राजन की कमरे वाली दीवार पर गिर गई। जिससे राजन के कमरे की दीवार लिंटर सहित गिर गई।