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शाहजहांपुर में हादसा: बारिश के बाद पड़ोसी की कच्ची दीवार ढही, लिंटर गिरने से चाचा-भतीजे की मौत

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:06 PM (IST)

शाहजहांपुर के मुड़िया कुर्मियात गांव में बारिश के कारण पड़ोसी की कच्ची दीवार गिरने से लिंटर ढह गया, जिससे चाचा राजन और उनके तीन वर्षीय भतीजे आरव की मौत हो गई। इस हादसे में आरव की मां काजल घायल हो गईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बारिश में गिरा मकान का लिंटर

बारिश में गिरा मकान का लिंटर

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। लिंटर गिरने से राजन उनके तीन वर्षीय भतीजे आरव की सोमवार सुबह मृत्यु हो गई। आरव की मां काजल घायल हो गईं। मलवा हटाकर चाचा भतीजे के शव बाहर निकाले गए।

पुवायां के मुड़िया कुर्मियात गांव निवासी राजन अपने भतीजे व भाभी के साथ कमरे में बैठे थे। बरसात में पड़ोसी राजाराम की कच्ची दीवार राजन की कमरे वाली दीवार पर गिर गई। जिससे राजन के कमरे की दीवार लिंटर सहित गिर गई।

नीचे बैठे राजन व आरव की मृत्यु हो गई। जबकि काजल घायल हो गईं। स्वजन ने काजल को अस्पताल भिजवाया। आरव के पिता अरविंद ने बताया राजाराम ने अपनी कच्ची दीवार पर छप्पर डाल रखा था।

रविवार रात से हो रही बरसात की वजह से कच्ची दीवार गिर गई। दीवार का पूरा भार उनकी दीवार पर आ गया जिससे उनके कमरे की दीवार लिंटर सहित गिर गई। घटना के बाद एसडीएम सदानंद सरोज व सीओ प्रवीण मलिक भी गांव पहुंच गए।

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