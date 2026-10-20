गन्ने के 'कैंसर' का तोड़: 10 साल के शोध के बाद तैयार हुई प्रजाति 'Co.Sha 23232', बदलेगी किसानों की किस्मत

अंबुज मिश्र, शाहजहांपुर। अधिक उत्पादन देेने और लाल सड़न रोग को मात देने वाली गन्ना प्रजाति को.शा 23232 आगामी 15 दिन खेतों में पहुंचने लगेगी। 10 वर्ष अनुसंधान के बाद गन्ना शोध परिषद ने इसे तैयार किया है। शीतकालीन सत्र में प्रदेश के दो हजार गन्ना किसान इस प्रजाति की उपज लेंगे।

उनके खेतों में तैयार गन्ने को बीज के रूप में भी अन्य किसानों तक पहुंचाने की योजना है। लंबे इंतजार के बाद किसानों को गन्ने की मानक प्रजाति को. 0238 का बेहतर विकल्प मिला है। को. 0238 प्रजाति को उत्पादन एवं चीनी परता के दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता था, मगर इसमें लाल सड़न (कैंसर) रोग लग गया। इस रोग के कारण उत्पादन एवं चीनी परता कम होता जाता है। कोई विकल्प नहीं होने के कारण गन्ना बहुलता वाले प्रदेश के 45 जिलों के किसान इसे छोड़ नहीं पा रहे थे। यह रोग वर्ष 2016 में सामने आ चुका था, उसी समय गन्ना शोध परिषद ने विकल्प पर अनुसंधान शुरू कर दिया।

विज्ञानी डाॅ. अरविंद कुमार ने दक्षिण व उत्तर भारत की गन्ना प्रजातियों के मेल से नई प्रजाति की रूपरेखा बनाई। इसके लिए कोयम्बटूर की गन्ना प्रजाति 775 व गन्ना शोध परिषद की 8119 प्रजाति का संकरण कराया। इससे तैयार अगेती प्रजाति को को.शा 23232 नाम दिया, जिसमें ''को'' का अर्थ कोयम्बटूर एवं ''शा'' का अर्थ शाहजहांपुर है। परीक्षण में को.शा 23232 का चीनी परता 13.10 से 14.31 तक पाया गया, जो 0238 प्रजाति की तुलना में .24 प्रतिशत अधिक है।

इसकी अगेती उपज 95.56 टन प्रति हेक्टेयर रही, यह भी 0238 से 9.44 प्रतिशत अधिक है। पेड़ी का उत्पादन 80.57 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिला, जो 0238 से तीन प्रतिशत अधिक है। इस प्रजाति को बनाते समय लाल सड़न रोग रोधी क्षमता दी गई। जनवरी में सभी परीक्षण के बाद इसके उत्पादन की अनुमति का प्रस्ताव लखनऊ भेजा गया। 30 सितंबर को गन्ना आयुक्त की अध्यक्षता में उपसमिति ने इस प्रजाति के उत्पादन को अनुमति दे दी।