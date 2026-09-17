शाहजहांपुर में बच्चे की मौत पर बवाल: सड़क पर शव रखकर लगाया जाम, अब 75 लोगों पर दर्ज हुई FIR!

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। गैर इरादतन हत्या के आरोपित की गिरफ्तारी की मांग को लेकर निगोही-पुवायां मार्ग पर जाम लगाने वाले 75 लोगों के विरुद्ध दंगा करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वीडियो के माध्यम से सभी की पहचान कराई जा रही है।

पीलीभीत के पसियापुर गांव निवासी राजीव के छह वर्षीय बेटे आरव के पेट में दर्द हो रहा था। वह मंगलवार को उसे सिंधौली के मियांपुर निवासी शिवसरन की दुकान पर ले आए थे। जहां ड्रिप व इंजेक्शन लगाने के बाद आरव की मृत्यु हो गई थी।

बालक की मृत्यु के बाद आरोपित भाग गया था। पोस्टमार्टम के बाद बुधवार सुबह स्वजन शव लेकर पुवायां-निगोही मार्ग पर पहुंचे और कमलापुर गांव के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। आरोपित के मकान पर बुलडोजर चलाने व उसे तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की जा रही थी। इसके बाद एसडीएम सदानंद सरोज व स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की जहां शांति देवी चिकित्सालय का बोर्ड लगा था।