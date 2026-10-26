मकान बनाना होगा महंगा : यूपी में ईंटों का उत्पादन ठप, ₹7,500 तक पहुंच सकते हैं 1000 ईंट के दाम

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। अक्टूबर समाप्त होने को है, लेकिन जिले के ईंट भट्ठों का संचालन अब तक शुरू नहीं हुआ है। कोयले की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है और उसके दाम भी बढ़ गए हैं। फिलहाल पुराने स्टाक से ग्राहकों को ईंटों की आपूर्ति की जा रही है। अगले माह तक स्टाक का निस्तारण नहीं हुआ तो निर्माण कार्यों पर सीधा असर पड़ सकता है।

जिले में 160 ईंट भट्ठे हैं। आम तौर पर इनका संचालन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के पहले सप्ताह के बीच शुरू हो जाता है। भट्ठों के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड के रानीगंज क्षेत्र की खदानों से कोयला मंगाया जाता है।

इसके अलावा अमेरिका से आने वाले यूएसए कोल की भी अधिक खपत होती है। इसकी जरूरत सामान्य कोयले की तुलना में कम होती है। समुद्री रास्ते से बंदरगाहों तक पहुंचने के बाद यह थोक व्यापारियों के जरिए भट्ठों तक आता है।