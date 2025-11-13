शाहजहांपुर: एडीएम ने बजवाई डुगडुगी, दो करोड़ रुपये के बकाये पर सील किया ईंट भट्ठा और राइस मिल

जागरण संवाददाता, शाजहांपुर। राजस्व के दस बड़े बकायेदारों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने खुदागंज के मझिला गांव में पहुंचकर दो करोड़ से अधिक का बकाया न देने पर ईंट भट्ठा सील कर दिया।

दो करोड़ से अधिक का बकाया होने पर की कार्रवाई, पानी, गारंटर से भी होगी वसूली खुदागंज के मझिला गांव पहुंचे एडीएम ने बताया कि यहां के नरेंद्र सिंह पर वर्ष 2014 से सीएमआर का दो करोड़ तीन लाख 77 हजार बकाया है। इसलिए नरेंंद्र की ग्राम मझिला स्थित सिंह राइस मिल को सील कर गेट पर कुर्की बोर्ड लगवाया गया। मिल के मेन गेट, गोदाम व अन्य संपत्तियों को ताला डाल कर सील किया गया। मिल की नीलामी 28 नवंबर को होगी।

एडीएम ने बताया कि बकायेदार के नाम कुल 30 गाटों में कुल 1.703 हेक्टेयर भूमि थी, जिसको कुर्क किया गया है। इसके अलावा इन मिल के गेट से पूरे मझिला ग्राम में लाउडस्पीकर के माध्यम से नीलामी का एनाउंसमेंट करवाते हुए, डुगडुगी भी पिटवाई गई।