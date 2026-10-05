'वर्ष 2027 का चुनाव करो या मरो की लड़ाई', संतकबीरनगर में बोले सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल

संवाद सूत्र, महुली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि वर्ष 2027 का चुनाव करो या मरो की लड़ाई है। पीडीए के अधिकारों को बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और बूथ स्तर तक मजबूती से संघर्ष करना होगा। वह सोमवार को धनघटा विधानसभा क्षेत्र के मुखलिसपुर में आयोजित बूथ, सेक्टर व जोनल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने की निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर एसआईआर के माध्यम से मतदाता सूची से पीडीए समाज के लोगों के नाम हटाकर उन्हें मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया। कहा कि सामाजिक न्याय पीडीए के शासनकाल में ही संभव होगा। इसके लिए जनता पूरी तरह तैयार है।