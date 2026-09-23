संतकबीरनगर में जिला केसरी पहलवान ब्रह्मानंद यादव की पीट-पीटकर हत्या, आंखों में मिर्च पाउडर डालकर किया था हमला

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भगठान(गोसाईपुर)गांव में मंगलवार को पुरानी रंजिश में जिला केसरी खिताब से पुरस्कृत हो चुके मशहूर पहलवान को गिठनी बाजार जाने के दौरान उनकी रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपितों ने पहले घेर लिया। उनकी आंख में लाल मिर्च पाउडर डाल दिया।

इसके बाद लाठी-डंडे और फरसे से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाए गए पहलवान को चिकित्सक ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। इस घटना से गांव में तनाव का माहौल है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर चार आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उनकी तलाश में जुट गई है।

भगठान(गोसाईपुर)गांव निवासी प्रशासक रामाकांत यादव पुत्र दयाराम ने कोतवाली खलीलाबाद थाने में दी गयी तहरीर में यह उल्लेख किया है कि उनके छोटे भाई 35 वर्षीय ब्रह्मानंद यादव मंगलवार को दोपहर के करीब 2:50 बजे अपनी बाइक से महुली थाना क्षेत्र के गिठनी बाजार जा रहे थे। वह अपने गांव के राकेश यादव के घर के सामने पहुंचे।

पुरानी रंजिश को लेकर पहले से घात लगाकर बैठे उनके गांव के राकेश यादव,छबिराम,अजय,अभिमन्यु यादव ने उनकी बाइक रोक दी। लाल मिर्च का पाउडर उनकी आंख में डाल दी। इससे वह बाइक के साथ जमीन पर गिर गए। इसके बाद ये लोग उन्हें लाठी-डंडे,फरसे से मारने लगे। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए।