संतकबीर नगर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक की टक्कर से महिला की मौत; मां-बेटा घायल

संवाद सूत्र, बंसवारीगांव, (संतकबीर नगर)। राम-जानकी मार्ग पर लोहरैया पुलिस चौकी के समीप गुरुवार की सुबह करीब छह बजे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मां-बेटा समेत तीन महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों में एक महिला काफी देर तक ट्रक के नीचे फंसी रही।

आसपास के लोगों ने मां-बेटा के साथ ही ट्रक के नीचे फंसी महिला को किसी तरह से निकालकर सीएचसी हैसर बाजार पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने ट्रक के नीचे महिला को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल मां-बेटा को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार, थाना क्षेत्र के संठी गांव निवासी 16 वर्षीय अंश पुत्र राजेश अपनी मां 42 वर्षीय सुधा पत्नी राजेश और परिवार की ही 32 वर्षीय रीता देवी पत्नी श्रीचंद यादव के साथ बाइक से गोरखपुर जिले के बारीगांव-बनकटा स्थित रिश्तेदारी में जा रहा था। तीनों बाइक से राम-जानकी मार्ग पर लोहरैया पुलिस चौकी के सामने पहुंचे थे। इसी दौरान सिकरीगंज की ओर से तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।