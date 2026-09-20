संतकबीरनगर के गणेश विसर्जन जुलूस में बवाल, सांसद लक्ष्मीकांत निषाद समेत दोनों पक्षों पर केस

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। बखिरा के अमरडोभा चौराहे में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान पर हुए विवाद के मामले में बखिरा थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। एक तरफ सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद की तहरीर पर जुलूस में शामिल लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी ओर संतोषपुर निवासी विशाल कुमार की तहरीर पर सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद समेत उनके समर्थकों को आरोपित बनाया गया है। सांसद पर गाड़ी की चपेट में लेने, मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाए गए हैं।

बखिरा थाना क्षेत्र के संतोषपुर निवासी विशाल कुमार पुत्र जेठू प्रसाद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 18 सितंबर की रात करीब साढ़े दस बजे वह गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस में शामिल होकर अमरडोभा चौराहे पर पहुंचा था। इसी दौरान जुलूस में शामिल एक डीजे का जनरेटर खराब हो गया। डीजे बंद होने के बाद संचालक और जुलूस में शामिल लोगों के बीच कहासुनी होने लगी।

इसी वजह से जुलूस कुछ देर के लिए रुक गया। आरोप है कि इसी दौरान सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद और उनके समर्थकों की तीन-चार गाड़ियां हूटर बजाते हुए जुलूस के बीच से आगे बढ़ने लगीं। इसी दौरान वह सांसद की गाड़ी की चपेट में आ गया और सड़क पर गिरकर अचेत हो गया। घटना के बाद मौजूद लोगों ने सांसद व उनके समर्थकों से आपत्ति जताई।

इस पर सांसद के साथ मौजूद लोगों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। आरोप है कि सांसद की गाड़ी से उतरे एक व्यक्ति ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जुलूस में शामिल विश्वकेतु यादव निवासी बखिरा उत्तरी मंगल बाजार तथा उसके साथ आए करीब आधा दर्जन लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

यह भी आरोप लगाया गया है कि इसी दौरान ईंट-पत्थर चलने लगे, जिससे सांसद की गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि इसके बाद सांसद के समर्थकों की ओर से भी ईंट-पत्थर चलाए गए, जिससे कुछ लोगों को चोटें आईं। पीड़ित ने सांसद और उनके समर्थकों पर माहौल बिगाड़ने तथा धमकी देने का आरोप लगाया है।