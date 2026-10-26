संतकबीर नगर में जर्जर सड़क से मिलेगी राहत, 30 लाख की लागत से संवरेगा करमा-भटौरा मार्ग

संवाद सूत्र, सांथा। क्षेत्र के लोगों को जर्जर सड़क से जल्द निजात मिलेगी। रविवार को मेंहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने मेंहदावल-लोहरसन मार्ग के किमी चार से करमा-भटौरा मार्ग तक सुदृढ़ीकरण व सीसी रोड निर्माण कार्य का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमिपूजन किया।

करीब 30 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस सड़क से राहगीरों को आवागमन में राहत मिलेगी। भटौरा मार्ग लंबे समय से बदहाल था। गड्ढों के कारण आए दिन लोग घायल हो रहे थे। ग्रामीणों की मांग पर विधायक ने निर्माण की पहल की, जिससे क्षेत्रवासियों में हर्ष है।