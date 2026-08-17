पार्क, विवाह घर, सड़क और...मेंहदावल नगर पंचायत का बदलेगा स्वरूप, 13 करोड़ से होंगे विकास कार्य 

अतुल मिश्र, मेंहदावल (संत कबीर नगर)। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान की बनी मेंहदावल नगर पंचायत के विकास को नई रफ्तार मिलेगी। नगर पंचायत क्षेत्र में 13 करोड़ रुपये की लागत से बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है। प्रक्रिया पूरी होते ही काम शुरू करा दिया जाएगा। सभी विकास कार्य राज्य वित्त व पंद्रहवां वित्त मद से कराए जाएंगे।

इससे नगर का चौमुखी विकास हो सकेगा। नगर पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी निषाद ने सभी बीस वॉर्डों को विकास कार्यों के लिए प्राथमिकता दी है। इससे इसका स्वरूप बदलेगा। तीन जगहों पर बनेंगे पार्क नगरवासियों को घूमने और मनोरंजन की बेहतर सुविधा देने के लिए नगर में तीन स्थानों पर पार्क बनाए जाएंगे। ठठराही, उत्तर पट्टी और नायक टोला के कुबेरस्थान मंदिर के पास लगभग दो करोड़ रुपये की लागत से सुंदर पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों में बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, बेंच और हरियाली विकसित की जाएगी। शाम के समय लोगों को सैर-सपाटे की सुविधा मिल सकेगी।

मंझरिया तिवारी में बनेगा विवाह घर शादियों के लिए सामुदायिक भवन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंझरिया तिवारी वार्ड में लगभग 50 लाख रुपये की लागत से विवाह घर का निर्माण कराया जाएगा। इसमें शौचालय, पेयजल, बिजली और पार्किंग की व्यवस्था होगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को शादी-ब्याह के आयोजन में काफी राहत मिलेगी। उन्हें महंगे मैरिज लॉन बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

टड़वरिया चौराहे पर सामुदायिक शौचालय नगर के व्यस्तम क्षेत्र टड़वरिया चौराहे पर राहगीरों और व्यापारियों की सुविधा के लिए सामुदायिक शौचालय बनेगा। यहां प्रतिदिन हजारों लोगों का आना-जाना लगा रहता है। शौचालय बनने से गंदगी और खुले में शौच की समस्या दूर होगी। इसे स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुरूप बनाया जाएगा।