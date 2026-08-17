संतकबीरनगर: सराफा दुकान के पास बाइक खड़ा करने पर विवाद, चाकूबाजी में घायल हुए दो कारोबारी

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। महुली बाजार में सराफा दुकान के पास बाइक खड़ा करने को लेकर सोमवार को विवाद हो गया। इसके बाद चाकूबाजी हो गई। इससे दो सराफा कारोबारी घायल हो गए। इन दोनों कारोबारियों ने एक-दूसरे पर चाकू से वार करने का आरोप लगाया है।

सूचना मिलने पर पहुंची महुली पुलिस ने इन दोनों घायल व्यापारियों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र(सीएचसी)-नाथनगर में भेजवाया। दोनों कारोबारियों की तरफ से एक-दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गयी है। पुलिस मामले की जांच में जुट गयी है।

महुली बाजार में विशाल वर्मा पुत्र लक्ष्मी वर्मा की सराफा दुकान के पास सोमवार को सुबह करीब सवा दस बजे उनके बगल के सराफा कारोबारी रवि मद्धेशिया पुत्र राजकुमार ने बाइक खड़ी कर दी। इस पर सराफा कारोबारी विशाल वर्मा ने आपत्ति जताई।

विरोध करने पर सराफा कारोबारी रवि मद्धेशिया उनसे विवाद करने लगे। विवाद के बाद चाकूबाजी हो गई। विशाल का आरोप है कि रवि उन्हें अपनी सराफा दुकान पर खींचकर ले गए। वहां पर उन्होंने सात बार चाकू से वार कर दिया। इससे वह घायल हो गए।