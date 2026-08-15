सतंकबीर नगर में सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, 6 मोटरसाइकिल सीज

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा तथा स्कूल-कॉलेज के आसपास सुरक्षित माहौल बनाए रखने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मजनू के तहत अभियान तेज कर दिया है। महुली पुलिस ने शुक्रवार को क्षेत्र के विभिन्न स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थानों के आसपास विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले छह मोटरसाइकिल सीज की गईं।

प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार पांडेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शिक्षण संस्थानों के आसपास संदिग्ध रूप से घूमने वाले युवकों और वाहनों की जांच की। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर से तेज आवाज करने, सडक पर अनावश्यक रूप से घूमने, हुडदंग करने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालो पर कार्रवाई की गई।



पुलिस ने युवकों को चेतावनी दी कि स्कूल-कॉलेज के आसपास छात्राओ को परेशान करने, अशोभनीय गतिविधि करने अथवा अनावश्यक जमावड़ा लगाने पर कडी कार्रवाई की जाएगी। तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी।