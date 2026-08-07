संतकबीर नगर में छात्र की बेल्ट से पिटाई का वीडियो वायरल, चार युवकों पर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। कक्षा आठ के छात्र के साथ मारपीट का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। करीब 51 सेकेंड के प्रसारित वीडियो में एक युवक छात्र को थप्पड़ों और बेल्ट से पीटता दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास मौजूद अन्य लोग तमाशबीन बने खड़े हैं। वीडियो सामने आने के बाद छात्र के परिजनों ने चार युवकों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के धोबी टोला निवासी राजेंद्र प्रसाद कन्नौजिया ने कोतवाली में दी गई तहरीर में बताया कि उनका पुत्र प्रियांशु कक्षा आठ का छात्र है। आरोप है कि कुछ दिन पहले बजरंग नगर मोहल्ले के चार युवक उसे घर से बुलाकर गायत्री मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के पास ले गए, जहां उसके साथ हाथ और बेल्ट से मारपीट की गई।