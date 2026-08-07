कांवड़ यात्रा: बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर आज से 11 अगस्त तक वाहनों का आवागमन बंद

जागरण संवाददाता, बस्ती। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शुक्रवार शाम चार बजे से 11 अगस्त रात 08 बजे तक बस्ती-अयोध्या फोरलेन पर रूट डायवर्जन लागू रहेगा। गोरखपुर से लखनऊ के लिए वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर जाएंगे। सिद्धार्थनगर के वाहन उतरौला-गोंडा होकर और संतकबीरनगर के वाहन कांटे-मुंडरेवा-लालगंज-कलवारी होकर टांडा पुल से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे। सात से 11 अगस्त तक वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।

रोडवेज बसें, एंबुलेंस, कांवड़ यात्रियों के वाहन और अन्य जरूरी वाहनों को सुविधा के अनुसार प्रशासन संचालित करवाएगा। डीआइजी संजीव त्यागी ने बताया कि तीनों जिलों के वाहनों के लिए अलग-अलग रूट का निर्धारण किया गया है। जरूरी सामान की आपूर्ति के लिए आवाजाही सामान्य रहेगी।

सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी ने बताया कि बस्ती शहर में भी 11 स्थानों पर यातायात व्यवस्था बदलेगी। गोरखपुर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहनों को फुटहिया से कलवारी-टांडा होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट किया गया है।

लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले वाहन अयोध्या से सुल्तानपुर रोड होते पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर डायवर्ट कर टांडा, कलवारी होते हुए बस्ती आएंगे। इसी तरह सिद्धार्थनगर के वाहन डुमरियागंज वाया उतरौला होते हुए गोंडा लखनऊ की ओर जाएंगे। संतकबीरनगर से लखनऊ की ओर जाने वाले वाहन कांटे, मुंडेरवा वाया लालगंज, अंबेडकरनगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होकर जाएंगे। यातायात को नियंत्रित करने के लिए जगह- जगह बैरीकेडिंग की गई है। आपातकालीन सेवाओं, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को डायवर्जन से मुक्त रखा गया है।

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