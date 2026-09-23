संतकबीरनगर में 5000 से ज्यादा परिवारों के बनेंगे आयुष्मान कार्ड, मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले के 5,708 और परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। जिला आपूर्ति विभाग ने जीरो पावर्टी योजना के तहत चिह्नित इन परिवारों का डाटा स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करा दिया है।

अब स्वास्थ्य विभाग पात्र परिवारों के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनवाएगा। इन परिवारों में कुल 21,450 सदस्य शामिल हैं। कार्ड बनने के बाद पात्रों को प्रत्येक वर्ष पांच लाख रुपये तक के मुफ्त उपचार की सुविधा मिल सकेगी।



आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग सीएमओ कार्यालय पहुंचते हैं। हालांकि सूची में नाम नहीं होने अथवा नाम, पिता के नाम और अन्य विवरण में त्रुटि होने के कारण कई लोगों को निराश होकर लौटना पड़ता है। ऐसे में जिला आपूर्ति विभाग की ओर से चिह्नित किए गए नए पात्र परिवारों को योजना में शामिल किए जाने से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है।



जीरो पावर्टी योजना के तहत प्रथम चरण में अब तक 6,611 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब 5,708 परिवारों के 21,450 सदस्यों के नाम योजना में शामिल होने के बाद जीरो पावर्टी के लाभार्थियों में आयुष्मान कार्ड पाने वालों की संख्या बढ़कर 28,061 हो जाएगी।