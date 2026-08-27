संतकबीर नगर में 20 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी

जागरण संवाददाता, धनघटा, (संतकबीर नगर)। शौच के लिए घर से निकले 20 वर्षीय युवक का शव गुरुवार की सुबह बाग में जामुन के पेड़ से साड़ी के फंदे के सहारे लटका मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।

घटना थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हैंसर बाजार-धनघटा के वार्ड नंबर 17 की है। यहां के निवासी 20 वर्षीय गौतम साहनी पुत्र स्व. सजीवन साहनी बुधवार की रात बाजार से घर पहुंचा था। कुछ देर बाद वह शौच जाने की बात कहकर घर से बाहर निकला। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।

गुरुवार की सुबह आर्य गौरव इंटर कालेज हैंसर के समीप स्थित बाग की ओर गए लोगों ने जामुन के पेड़ से गौतम का शव लटका देखा। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।