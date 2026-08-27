संतकबीर नगर में 20 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला, पुलिस जांच में जुटी
संतकबीर नगर के धनघटा में शौच के लिए घर से निकले 20 वर्षीय युवक गौतम साहनी का शव गुरुवार सुबह जामुन के पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
HighLights
20 वर्षीय गौतम साहनी का शव पेड़ से लटका मिला।
शौच के लिए घर से निकले थे युवक गौतम साहनी।
पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, धनघटा, (संतकबीर नगर)। शौच के लिए घर से निकले 20 वर्षीय युवक का शव गुरुवार की सुबह बाग में जामुन के पेड़ से साड़ी के फंदे के सहारे लटका मिला। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन कर रही है।
घटना थाना क्षेत्र के नगर पंचायत हैंसर बाजार-धनघटा के वार्ड नंबर 17 की है। यहां के निवासी 20 वर्षीय गौतम साहनी पुत्र स्व. सजीवन साहनी बुधवार की रात बाजार से घर पहुंचा था। कुछ देर बाद वह शौच जाने की बात कहकर घर से बाहर निकला। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
गुरुवार की सुबह आर्य गौरव इंटर कालेज हैंसर के समीप स्थित बाग की ओर गए लोगों ने जामुन के पेड़ से गौतम का शव लटका देखा। इसकी जानकारी मिलते ही परिजनों और पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है।
बताया जाता है कि गौतम के पिता सजीवन साहनी का करीब आठ वर्ष पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी उसकी मां शीला देवी पर आ गई। परिवार के भरण-पोषण के लिए वह अपने दो छोटे बेटों 16 वर्षीय गोलू और 14 वर्षीय करन के साथ बाहर रहती है। गौतम घर पर अपनी बुजुर्ग दादी गुजराती देवी के साथ रहता था।
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गौतम मछली बेचकर अपना और दादी का भरण-पोषण करता था। उसकी मौत की खबर मिलते ही दादी और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।