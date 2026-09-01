'38 करोड़ Gen-Z और Gen-Alpha भारत की असली ताकत', संतकबीरनगर में बोले RSS सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह रामदत्त चक्रधर ने कहा कि देश के करीब 38 करोड़ जेन-जी और जेन-अल्फा युवा भारत की असली ताकत हैं। देश का भविष्य उनके कंधों पर टिका है। युवाओं को शिक्षित, शालीन और संस्कारवान बनकर अपनी ऊर्जा समाज व राष्ट्र के उत्थान में लगानी चाहिए।

वह मंगलवार को शहर के बनियाबारी स्थित कृष्णा पैलेस में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। ‘संवाद से विचार, विचार से निर्माण और युवा से राष्ट्र का उत्थान’ विषय पर उन्होंने कहा कि भारत को पुन: विश्वगुरु बनाने का सपना युवाओं की भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता। युवाओं को अरविंद घोष और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को अपना आदर्श बनाकर उनके विचारों को जीवन में उतारना चाहिए।