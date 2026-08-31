नाथनगर की 20 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण, क्षेत्रवासियों को आवागमन में मिलेगी सुविधा

जागरण संवाददाता, संत कबीर नगर। डेढ़ वर्ष में ही काली जगदीशपुर-नाथनगर मार्ग के जगह-जगह टूटने से नाराज क्षेत्रवासियों को अब नाथनगर-सुकरौली-पीडिया-फरेंदिया मार्ग के चौड़ीकरण की खबर ने राहत दी है। करीब 20.200 किलोमीटर हिस्से के चौड़ीकरण पर 48.68 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लोगों को उम्मीद है कि इस बार सड़क सिर्फ चौड़ी ही नहीं होगी, बल्कि निर्माण की गुणवत्ता भी ऐसी होगी कि लंबे समय तक टिक सके।

यह मार्ग नाथनगर क्षेत्र के दर्जनों गांवों को प्रमुख बाजारों और कस्बों से जोड़ता है। सड़क संकरी होने के कारण आए दिन वाहनों की आवाजाही में परेशानी होती है और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनती है। चौड़ीकरण के बाद यातायात सुगम होने, जाम की समस्या कम होने और दुर्घटनाओं का खतरा घटने की उम्मीद है। हालांकि, नई परियोजना के साथ पुरानी सड़क का अनुभव भी लोगों के जेहन में है। डेढ़ वर्ष में ही काली जगदीशपुर-नाथनगर मार्ग के कई हिस्सों के टूटने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे।

ग्रामीणों ने कहा- विकास के साथ गुणवत्ता भी जरूरी मोलनापुर के ग्राम प्रधान कृष्ण पाल सिंह उर्फ राजन सिंह ने कहा कि सड़क का चौड़ीकरण क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे ग्रामीणों को आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। देवकली ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दुर्गेश तिवारी ने कहा कि यह कई गांवों का प्रमुख संपर्क मार्ग है। चौड़ीकरण से आवागमन सुगम होने के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

नाथनगर निवासी अशोक कसौधन ने कहा कि सड़क चौड़ी होने से जाम की समस्या कम होगी और राहगीरों को सुरक्षित आवागमन मिल सकेगा। बरौली निवासी विंध्यवासिनी चतुर्वेदी ने कहा कि लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की जरूरत महसूस की जा रही थी।