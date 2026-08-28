नेपाल जलप्रलय से बचकर लौटे अनिरुद्ध ने सुनाई खौफनाक आपबीती, बोला- 'देखते ही देखते बह गए लोग'

संवाद सूत्र, महुली, (संतकबीर नगर)। नेपाल में आई जलप्रलय की विभीषिका से बचकर घर लौटे महुली के अनिरुद्ध ने वहां के खौफनाक मंजर की आपबीती सुनाई। बताया कि पानी की रफ्तार और उसकी भयानक आवाज ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। सड़क के नीचे घनी आबादी में देखते ही देखते पानी का ऐसा उफान आया कि कई लोग उसकी चपेट में आकर बहने लगे। इन सब स्थितियों के बीच जिंदगी बचाने के लिए वह बिना देर किए बॉर्डर की ओर निकल पड़े।

अनिरुद्ध ने बताया कि वह दो दिन पहले काठमांडू से यात्रा करते हुए बुधवार की सुबह करीब 8:15 बजे बुटवल शहर के पास पहुंचे थे। सड़क किनारे एक गुमटी पर चाय-नाश्ता कर रहे थे। इसी दौरान सड़क के नीचे बसी घनी आबादी की तरफ से अचानक जलप्रलय जैसी तेज आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते पानी का भयावह रेला आबादी की ओर बढ़ता दिखाई दिया। मंजर इतना डरावना था कि वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई।