संतकबीर नगर में ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर नीचे गिरी बाइक, युवक की मौत

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। खलीलाबाद शहर के मुखलिसपुर ओवरब्रिज पर रविवार देर रात हादसे में बाइक सवार 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई।

घर लौटते समय मुखलिसपुर ओवरब्रिज की मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर पुल की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर के बाद युवक पुल से नीचे गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

मेहदावल थाना क्षेत्र के केवटलिया अव्वल निवासी संजय राय के 18 वर्षीय पुत्र शाश्वत राय खलीलाबाद शहर के सूर्या गली स्थित सूर्या सदन में किराये के मकान में रहते थे। रविवार रात करीब साढ़े दस बजे वह बाइक से घर लौट रहे थे।

इसी दौरान मुखलिसपुर मोड़ के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद वह पुल से नीचे गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई।