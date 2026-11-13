यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ से करेंगे संत कबीर नगर सैनिक कल्याण भवन का ऑनलाइन उद्घाटन

जागरण संवाददाता, संतकबीरनगर। सीएम योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ से यहां के सैनिक कल्याण भवन का लोकार्पण करेंगे। उनके कार्यक्रम का प्रोजेक्टर के जरिए कलेक्ट्रेट सभागार में दोपहर बारह बजे से एक बजे तक सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। इसमें जनपद के जन प्रतिनिधि व अधिकारी आदि उपस्थित रहेंगे।

सीएम इस जनपद के किसी लाभार्थी से ऑनलाइन बात नहीं करेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों में हलचल तेज हो गयी है। सीधा प्रसारण के दौरान कोई दिक्कत न आए,इसके लिए डीआइओ-एनआइसी के दिशा-निर्देशन में कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को एनआइसी के कर्मियों ने ट्रायल किया।



जनपद मुख्यालय पर डीएफओ कार्यालय के निकट स्थित 3.17 करोड़ लागत वाले सैनिक कल्याण भवन को कार्यदायी संस्था यूपी सिडको ने 15 मार्च 2026 को बनाया है। वह इसे हैंडओवर कर चुकी है। तब से इस भवन के वीर चक्र सिपाही सत्यवान सिंह नाम से बने सभागार में हर माह सैनिक बंधु की बैठक हो रही है। इसके माध्यम से पूर्व सैनिकों,उनके आश्रितों की समस्याएं निस्तारित की जा रही है।