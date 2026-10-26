'राहुल गांधी बेरोजगार हैं, चाहें तो उन्हें भी रोजगार दे देंगे': बबराला में बोले योगगुरु रामदेव, योगी सरकार की सराहना की

संवाद सहयोगी, बबराला (संभल)। योगगुरु स्वामी रामदेव सोमवार को हेलीकाप्टर से बबराला के बाबूराम सिंह भाय सिंह डिग्री कालेज के मैदान में आयोजित आर्य सम्मेलन में पहुंचे। इससे पहले उन्होंने आर्य समाज के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और विद्या कुंज इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे। इसके बाद दोपहर एक बजे मंच संभालकर संबोधन शुरू किया।

उन्होंने कहा कि हमने पांच लाख लोगों को रोजगार दिया है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, अगर वह चाहें तो हम उन्हें भी रोजगार दे देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में गुरुकुलों को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन की सराहना की।

यूपी के गुरुकुलों को 11 लाख रुपये का अनुदान देने की घोषणा की। उन्होंने अन्य धर्मों में दान की परंपरा का उल्लेख करते हुए लोगों से गुरुकुलों को दान देने और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में योगदान करने का आह्वान किया ऐसे कहा कि हम ऋषियों की परंपरा के वारिस हैं।