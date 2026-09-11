E-Challan Link: सपा नेता का फोन हैक कर रिश्तेदारों से ठगे 1.5 लाख, विधायक से भी ठगे 5 हजार

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। ई-चालान के लिंक को खोलने के बाद सपा नेता के मोबाइल फोन पर धड़ाधड़ ओटीपी आए और लोगों को व्हाट्एसएप मैसेज कर रुपये मांगे जाने लगे। असमोली विधायक ने भी ठगों को सपा नेता समझकर पांच हजार रुपये दे दिए। अन्य कई लाेगों ने भी करीब डेढ़ लाख रुपये भेज दिए।साइबर सेल में इसकी शिकायत की गई है।

गांव पाठकपुर निवासी सपा नेता नवीन यादव के व्हाट्सएप पर सेवानिवृत्त दारोगा कृपाल सिंह के नाम से बुधवार रात ई-चालान का लिंक आया था। सपा नेता ने लिंक खोल लिया। गुरुवार काे मोबाइल पर लगातार ओटीपी आए तो उन्होंने फोन बंद कर दिया, लेकिन शाम सात बजे काल और मैसेज आना-जाना बंद हो गया। स्क्रीन भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। पता चला कि उनके करीब आठ हजार संपर्कों को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर रुपये तक मांगे जाने लगे। असमोली विधायक समेत नोएडा के कुछ लोगों, शिक्षा विभाग के एक अधिकारी समेत सैफई के एक व्यक्ति ने भी सपा नेता समझकर रुपये भेज दिए।