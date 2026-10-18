संभल के चंदौसी चौराहे की जल्द बदलेगी सूरत, 62 लाख से होगा कायाकल्प

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी चौराहा के चौड़ीकरण और सुंदरीकरण को लेकर पीडब्ल्यूडी ने काम शुरू करा दिया है। चौराहे पर निर्माण सामग्री पहुंच गई है। एक्सईएन पीब्ल्यूडी सुनील प्रकाश का कहना है कि काम की शुरुआत हो चुकी है जो अब लगातार जारी रहेगा।

जाम से निजात और यातायात को सुगम बनाने के लिए चंदौसी चौराहे का चौड़ीकरण किया जाना है। शासन से पीडब्ल्यूडी को 62 लाख रुपये मिल चुके हैं। पूर्व में रोडवेज बस अड्डा की तरफ मार्ग के किनारे नाले के ऊपर पुलिया बाक्स का निर्माण कराया गया था।

वहीं चौराहे से बिजली लाइन, खंभे और ट्रांसफार्मर हटाने के लिए बिजली विभाग को 15 लाख से अधिक के बजट का भुगतान किया गया था। इसी महीने में बिजली विभाग ने 11 केवी की लाइन और खंभों को हटा दिया है जबकि पहले ट्रांसफार्मर को शिफ्ट किया था।