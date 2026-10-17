जन्मदिन पर 10वीं छात्रा रिया यादव को मिला खास तोहफा, एक दिन के लिए बनी संभल की DIOS

जागरण संवाददाता, संभल। मिशन शक्ति विशेष अभियान के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज, लहरावन की कक्षा 10 की छात्रा कुमारी रिया यादव को एक दिन के लिए डीआईओएस बनाया गया।

रिया के लिए यह एक यादगार अनुभव के साथ ही बालिकाओं को आगे बढ़ने का संदेश भी रहा। एक दिन की डीआईओएस के रूप में रिया ने कार्यालय पहुंचकर मिशन शक्ति से जुड़े कार्यक्रमों में तेजी लाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

संयोग की बात रही कि 16 अक्टूबर को ही रिया यादव का जन्मदिन भी था। ऐसे खास दिन पर यह दायित्व मिलना उनके लिए जन्मदिन का अनूठा उपहार साबित हुआ। इस पहल से रिया को जहां प्रशासनिक कार्यों को समझने का अवसर मिला, वहीं अन्य छात्राओं को भी बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा मिली।