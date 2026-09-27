संभल में बंदरों झुंड ने किया महिला पर हमला, सिर में आए 47 टांके

संवाद सूत्र, पवांसा। कस्बे में रविवार की सुबह करीब 10 बजे घर के बरामदे में बैठी महिला पर अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सिर में गहरा घाव होने पर चिकित्सक ने 47 टांके लगाए। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

पंवासा निवासी शकुंतला देवी रविवार की सुबह घर के बरामदे में तख्त पर बैठी थीं। इसी दौरान बंदर का एक बच्चा तख्त के नीचे आ गया और चीखने लगा। उसेके चीखने की आवाज सुनकर कई अन्य बंदर वहां पहुंच गए और शकुंतला देवी पर हमला कर दिया। बंदरों ने महिला को काटकर और नोंचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।