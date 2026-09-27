संभल में बंदरों झुंड ने किया महिला पर हमला, सिर में आए 47 टांके
संभल के पवांसा में एक महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और सिर में 47 टांके आए।
HighLights
पवांसा में महिला पर बंदरों के झुंड ने हमला किया।
हमले में महिला के सिर में 47 टांके लगाने पड़े।
ग्रामीणों ने वन विभाग से बंदरों को पकड़ने की मांग की।
संवाद सूत्र, पवांसा। कस्बे में रविवार की सुबह करीब 10 बजे घर के बरामदे में बैठी महिला पर अचानक बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सिर में गहरा घाव होने पर चिकित्सक ने 47 टांके लगाए। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पंवासा निवासी शकुंतला देवी रविवार की सुबह घर के बरामदे में तख्त पर बैठी थीं। इसी दौरान बंदर का एक बच्चा तख्त के नीचे आ गया और चीखने लगा। उसेके चीखने की आवाज सुनकर कई अन्य बंदर वहां पहुंच गए और शकुंतला देवी पर हमला कर दिया। बंदरों ने महिला को काटकर और नोंचकर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
महिला की चीख-पुकार सुनकर उनके पति छत्रपाल और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने लाठी-डंडे लेकर बंदरों को खदेड़ा। इसके बाद घायल महिला को गांव के ही चिकित्सक के पास ले जाया गया।
चिकित्सक ने बताया कि महिला के सिर में गहरा घाव था, जिसमें 47 टांके लगाने पड़े। वहीं बंदरों के आतंक से ग्रामीणों में व्याप्त है जिसके चलते बन विभाग द्वारा बंदर पकड़वाए जाने की मांग की है।
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