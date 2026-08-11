संभल हिंसा का सच आएगा बाहर: 19 नवंबर के सर्वे से 24 की गोलीबारी तक... इन 9 सवालों में छिपा है पूरा राज

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। संभल में 24 नवंबर 2024 को भड़की हिंसा को अचानक हुई घटना मानकर छोड़ने के बजाय उसके पीछे की पूरी कड़ी तलाशने की कोशिश जांच आयोग की रिपोर्ट में दिखाई देती है। आयोग ने साक्ष्यों, अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों की पड़ताल के बाद नौ ऐसे सवाल तय किए हैं, जिनके जवाब से हिंसा से पहले बने माहौल और घटना के दिन की परिस्थितियों की तस्वीर साफ होगी।

जांच की शुरुआत 19 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से होगी। आयोग यह जानने का प्रयास किया कि उस दिन सर्वेक्षण पूरा हुआ था या नहीं और इसके बाद 21 नवंबर को पुलिस प्रशासन ने शांति समिति की बैठक की थी या नहीं।

इसके बाद 22 नवंबर का घटनाक्रम भी जांच का अहम हिस्सा है। आयोग यह देखना चाह कि जुमे की नमाज के लिए नमाजियों को बड़ी संख्या में जामा मस्जिद आने और स्थानीय मस्जिदों के बजाय यहीं नमाज पढ़ने के लिए बुलाया गया था या नहीं।

नमाज के बाद सांसद जिया-उर-रहमान बर्क ने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर नमाजियों और मीडिया को संबोधित किया था या नहीं, इसके साक्ष्यों का भी परीक्षण होना चाहिए। 23 नवंबर को जामा मस्जिद के सदर अधिवक्ता जफर अली को अगले दिन होने वाले सर्वेक्षण की जानकारी कब और किस तरह दी गई, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। 24 नवंबर को सर्वेक्षण के दौरान वजूखाने का पानी निकाले जाने की कार्रवाई किसके निर्देश पर हुई, इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए।

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इसके साथ 19, 22 और 24 नवंबर को भीड़ जुटने के उद्देश्य और उसे उकसाने वाले कारणों की तलाश होनी चाहिए। आयोग यह भी तय हो कि 24 नवंबर की हिंसा वास्तव में अचानक भड़की थी या उसके पीछे पहले से परिस्थितियां तैयार हो रही थीं।

जामा मस्जिद इंतेजामिया समिति के सदस्यों, सांसद जिया-उर-रहमान बर्क और स्थानीय विधायक के पुत्र व प्रतिनिधि सुहेल इकबाल के बयानों और साक्ष्यों को भी जांच में परखा जाए। इन सभी कड़ियों को जोड़कर आयोग हिंसा के पीछे के कारणों तक पहुंचने का प्रयास हो