संभल हिंसा: जलाई गई कार का क्लेम खारिज करने पर फंसी बीमा कंपनी, उपभोक्ता आयोग ने ब्याज समेत दिया बड़ा फैसला

संवाद सहयोगी, संभल। 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में उपद्रवियों द्वारा मस्जिद के नजदीक खड़ी कार में आग लगा दी गई थी लेकिन, बीमा कंपनी ने स्वामित्व हस्तांतरण में देरी का हवाला देकर बीमा का दावा खारिज कर दिया था।

अब वाहन स्वामी ने जिला उपभोक्ता प्रतिताेष आयोग का दरवाजा खटखटाया तो आयोग ने बीमा कंपनी को 3,32,991 रुपये की बीमा राशि सात प्रतिशत ब्याज समेत अदा करने का आदेश दिया। साथ ही 20 हजार रुपये क्षतिपूर्ति और पांच हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।

उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता पारस वार्ष्णेय ने बताया कि नगर के मुहल्ला कोटगर्वी जामा मस्जिद निवासी हसन जमाल 23 नवंबर 2024 को अपने पिता जमालुद्दीन से मिलने दिल्ली से संभल आए थे। उन्होंने अपनी स्कोडा कार को जामा मस्जिद के पीछे वाले मार्ग पर पिता की लकड़ी की दुकान के सामने खड़ा किया था। कार कुछ दिन पहले ही दिल्ली निवासी इतिमाता से खरीदी गई थी। स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित फीस और दस्तावेज भी जमा किए जा चुके थे।