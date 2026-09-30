संभल में 25 एकड़ में बनेगा इंडस्ट्रियल इस्टेट और फ्लैटेड फैक्ट्री, टेक्निकल टीम ने की भूमि की पैमाइश

जागरण संवाददाता, संभल। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए संभल में औद्योगिक आस्थान और फ्लैटेड फैक्ट्री निर्माण के लिए कवायद तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर की तकनीकी समिति ने दोनों के लिए चिह्नित भूमि की पैमाइश की। अन्य चीजों को लेकर जांच करते हुए लेआउट प्लान बनाने के लिए मंथन किया।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम कानपुर की समिति में शामिल अवर अभियंता शिवम, नायब तहसीलदार शुभम प्रताप सिंह और राजस्व विभाग की टीम ने मंगलवार को गांव सिसौटा में औद्योगिक आस्थान के लिए भूमि की पैमाइश की। यहां गाटा संख्या 66 में करीब 25 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। वहीं शेर खां सराय में फ्लैटेड फैक्ट्री के लिए भी भूमि की पैमाइश की गई। यहां गाटा संख्या 95 में करीब सवा एकड़ भूमि चिह्नित हुई थी।