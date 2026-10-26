संभल में सांड ने बकरी को पटक-पटककर मार डाला, सिंग से उछालता रहा; सिंघौली कल्लू गांव में दहशत

जागरण संवाददाता, संभल। ब्लॉक के गांव सिंघौली कल्लू में बेसहारा सांड का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार की शाम एक हिंसक सांड ने जंगल में चर रही बकरी पर हमला कर उसे पटक-पटक कर मार डाला।

किसी ग्रामीण ने घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सांड आक्रामक नजर आ रहा है।

वह बकरी को सींगों पर उठा-उठाकर हवा में उछालता और जमीन पर पटकता नजर आ रहा है। प्रसारित हो रहे वीडियो को देखकर ग्रामीणों में खौफ का माहौल बन रहा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

ग्रामीणों के अनुसार, जंगल में घूम रहा यह सांड हिंसक हो चुका है। वह जानवरों व लोगों को मारने के लिए दौड़ता है। किसी तरह लोग तो बच जाते हैं। गनीमत रही कि जिस वक्त बकरी को पटक पटक मारने की घटना हुई उस समय आसपास कोई ग्रामीण नहीं था। वरना जनहानि भी हो सकती थी।