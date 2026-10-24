मैनपुरी में गली में टहल रही वृद्ध महिला पर सांड ने किया हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में चल रहा है इलाज

जागरण संवाददाता, मैनपुरी। कुरावली क्षेत्र के गांव नानामऊ में शनिवार की सुबह गली में टहल रहीं 90 वर्षीय वृद्ध महिला पर बेसहारा सांड ने हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। शोर सुनकर आए स्वजन ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।

गांव नानामऊ निवासी 90 वर्षीय बिटोला देवी रोजाना की तरह शनिवार की सुबह पांच बजे के करीब घर के बाहर गली में टहल रही थीं। तभी वहां आए सांड ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें सींग पर उठाकर फेंक दिया। जिससे वह सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं।