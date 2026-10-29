शिकायतों पर लापरवाही पड़ी भारी: संभल में SP का बड़ा एक्शन, 3 चौकी प्रभारी सस्पेंड, 6 पर जांच बैठाई

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और शिकायतकर्ताओं की नाराजगी संभल पुलिस के नौ चौकी प्रभारियों पर भारी पड़ी है। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने तीन चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि छह अन्य के खिलाफ प्रारंभिक जांच बैठाई गई है।

बुधवार को पुलिस लाइन बहजोई के सभागार में समीक्षा गोष्ठी के दौरान आइजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, पीजी पोर्टल और पुलिस कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। इसमें तीन चौकी क्षेत्रों में जनशिकायतों की संख्या 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ने, निस्तारण की गुणवत्ता बेहद खराब होने और शिकायतकर्ताओं का संतुष्टि स्तर निम्न मिलने पर पंवासा चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक नरेन्द्र सिंह, क्षेमनाथ चौकी प्रभारी कुलवीर सिंह और जगन्नाथपुर चौकी प्रभारी सुभाष चन्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।