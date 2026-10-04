संभल में जेठानी ने चुराए देवरानी के 18 लाख के जेवर, फिर रचा चोरी का षड्यंत्र; खुद ही डायल कर दी 112

जागरण संवाददाता, संभल। बहजोई के मोहल्ला टंकी में घर से करीब 18 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी होने की सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश का चार घंटे में राजफाश हो गया। जेठानी ने ही देवरानी के जेवर चोरी किए थे और इसके बाद घर में चोरी होने का दावा कर पति से पुलिस को सूचना दिलाई।

पुलिस ने मामले में जेठानी महक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए सोने और चांदी के 18 लाख रुपये के जेवर बरामद किए हैं। तीन अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे महक के पति इरशाद अली ने डायल 112 पर सूचना दी कि रात में अज्ञात चोर घर में घुसकर परिवार के सोने-चांदी के जेवर चोरी कर ले गए हैं।