संभल में तीन थाना प्रभारियों का तबादला, पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल; यहां देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, संभल। एसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने जिले में थाना प्रभारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल करते हुए तीन थानों के प्रभारी निरीक्षकों को बदला है। इनमें असमोली के प्रभारी निरीक्षक सुधीर पंवार और हयातनगर के प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान को हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है। दोनों का दूसरे जनपदों के लिए स्थानांतरण हो चुका था।

पुलिस लाइन में तैनात दूसरे जनपदों से स्थानांतरित होकर आए निरीक्षक अरविंद कुमार को हयातनगर और निरीक्षक सुनील कुमार को असमोली का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। वहीं एचौड़ा कंबोह के प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद शाह फैसल को हटाकर साइबर सेल भेजा गया है और निरीक्षक कमलेश कुमार मिश्र को थाने की जिम्मेदारी दी गई है।