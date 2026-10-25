संभल में 20 लाख रुपये की लागत से बनेगा सामुदायिक केंद्र, मांगलिक और सामाजिक कार्यक्रम का होगा आयोजन

संवाद सहयोगी, चंदौसी। नगर पालिका नागरिकों की सुविधा के लिए वार्ड-07 आंबेडकर नगर में सामुदायिक केंद्र का निर्माण कराएगी। इस परियोजना पर करीब 20 लाख रुपये की लागत आएगी। सामुदायिक केंद्र के निर्माण से मुहल्लेवासियों को शादी-विवाह, सामाजिक बैठकों और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन में बड़ी राहत मिलेगी।

ईओ सतेंद्र प्रकाश ने बताया कि आंबेडकर नगर में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अभी तक कोई उचित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में शादी या अन्य आयोजन होने पर लोगों को सड़क या खाली प्लॉटों में टेंट लगाकर या फिर दूर-दराज की जगहों पर व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे लोगों को शारीरिक परेशानी के साथ-साथ अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी उठाना पड़ता है।

इस केंद्र के बन जाने से लोग अपने सभी सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आसानी से और एक ही छत के नीचे कर सकेंगे। इस सामुदायिक केंद्र में लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे मुहल्ले के लोगों को अब कार्यक्रमों के लिए बाहर जगह तलाशने की भटकन से मुक्ति मिल जाएगी।