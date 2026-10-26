कोर्ट मैरिज का ऐसा बदला! 3 साल पहले सोते हुए युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले 4 दोषियों को उम्रकैद

संवाद सहयोगी, चंदौसी (संभल)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह ने करीब तीन साल पुराने हत्या के मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीन दोषियों को 1.10 लाख और एक दोषी को एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसी मामले के अन्य पांच आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी हो चुके हैं।

जुनावई के गांव लावर निवासी कांति ने गांव के ही पांच लोगों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि 28 अगस्त 2023 की रात करीब 2:00 बजे उसका भाई प्रताप घर में पेड़ के नीचे सो रहा था।

तभी जयनारायण, विजयपाल, हरिओम, जयपाल, कालीचरण, ऋषिपाल, उमेश, सत्यपाल, बहादुर उर्फ रामबहादुर लाठी, डंडों, बंदूकों और अवैध असलाहों से लैस होकर आए और सोते हुए प्रताप को गोली मार दी। फायरिंग की आवाज सुनकर जब स्वजन ने शोर मचाया तो अभियुक्त मौके से भाग निकले। इसके बाद अभियुक्तों ने थोड़ी दूरी पर सो रहे भतीजे उमेश को भी जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। अस्पताल ले जाने पर डाॅक्टरों ने प्रताप को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल उमेश को अलीगढ़ रेफर कर दिया गया। वादी के अनुसार, घटना से करीब ढाई साल पहले उसका भतीजा नेकपाल, दोषी हरिओम की बहन को ले गया था।