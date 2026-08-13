संभल के हीरापुर में अवैध हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का पर्दाफाश: 42 अधबने तमंचे बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना पुलिस ने गांव हीरापुर में तमंचे बनाने की खेप का भंडाफोड़ हुआ है। यहां पर तैयार हो रहे अवैध हथियारों बरामद किए हैं। पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से दो तैयार और 42 अधबने तमंचों के साथ हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। वहीं, एक अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

गुरुवार को मुरादाबाद मार्ग स्थित अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रकरण का राजफाश करते हुए बताया कि असमोली पुलिस ने बुधवार की रात हीरापुर गांव में दबिश दी। वहां मकान में अवैध रूप से तमंचे की खेप तैयार की जा रही थी।

पुलिस ने मौके से गांव निवासी इकरार को दबोच लिया। जबकि उसका साथी ताहिर निवासी हीरापुर पुलिस को देखकर भागने में सफल रहा। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से एक तमंचा 315 बोर, एक तमंचा 12 बोर और 42 अधबने तमंचे बरामद किए।

इसके अलावा हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले। इनमें एक ड्रिल मशीन, 39 छोटे-बड़े ड्रिल मशीन के बरमे, छह लोहे की घिसने की रेतियां, दो हथौड़े, तीन सरसी लोहे की, एक लोहे काटने की आरी और पांच ब्लेड शामिल हैं।

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