संभल हिंसा: 'हिंसा के वक्त फारूकी के घर छिपा रहा...' सपा विधायक के बेटे के बयान और जांच रिपोर्ट में फंसा बड़ा पेंच

संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। संभल हिंसा की न्यायिक जांच में सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहेल इकबाल का शपथ-पत्र का बयान भी रिपोर्ट जारी होने के बाद सामने आया है। जिन्होंने आयोग के सामने 24 नवंबर 2024 को खुद को हिंसा से पूरी तरह अलग बताते हुए कहा कि वह जामा मस्जिद से करीब 100 मीटर दूर इंतजामिया कमेटी के सचिव मशहूद अली फारूकी के घर में मौजूद थे।

उनके अनुसार वह सुबह करीब छह बजे जामा मस्जिद पहुंचे और नमाज के बाद पिता के निर्देश पर फारूकी को सर्वे में सहयोग का संदेश देने उनके घर गए। फारूकी के चेहरे और होंठ पर चोट थी और उन्होंने मास्क लगा रखा था।