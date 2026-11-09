संभल में सोने के टॉप्स चोरी करने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार, दुकानदार को बातों में उलझाकर वारदात को दिया था अंजाम 

संवाद सूत्र, संभल। सराफा की दुकान पर ग्राहक बनकर पहुंची दो महिलाओं ने सोने के टॉप्स देखने के बहाने तीन जोड़ी टप्स चोरी कर लिए। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी किए गए टॉप्स बरामद किए हैं।

पुलिस के अनुसार, लेखपाल कॉलोनी बबराला निवासी प्रिंस वर्मा ने तहरीर देकर बताया था कि आठ नवंबर की शाम करीब साढ़े पांच बजे दो महिलाएं उनकी ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचीं। उन्होंने सोने के टॉप्स देखने के बहाने उन्हें बातों में उलझा लिया।