अहिल्याबाई योजना: यूपी की बुजुर्ग महिलाओं को रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा, आधार कार्ड से मिलेगा टिकट
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए रोडवेज बसों में आजीवन मुफ्त यात्रा को मंजूरी द ...और पढ़ें
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लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना से जनपद की महिलाएं होंगी लाभान्वित
संवाद सहयोगी, बहजोई (संभल)। प्रदेश कैबिनेट ने 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को परिवहन निगम की सभी बसों में आजीवन निश्शुल्क यात्रा की सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत जनपद की करीब 85,318 महिलाएं लाभान्वित होंगी। कैबिनेट के निर्णय के बाद जिले की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रदेश में रोडवेज बसों से यात्रा करने पर किराया नहीं देना होगा।
यात्रा के दौरान पात्रता के प्रमाण के रूप में वोटर आईडी कार्ड अथवा आधार कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा की जा सकेगी। योजना के लागू होने से बुजुर्ग महिलाओं को प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आवागमन के लिए आर्थिक राहत मिलेगी।
खासकर इलाज, धार्मिक यात्रा और परिवार से मिलने के लिए रोडवेज बसों से सफर करने वाली महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार के अनुसार इस योजना से एक करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को निश्शुल्क बस यात्रा की सुविधा देने का वादा किया था। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद अब इस वादे को अमल में लाने का रास्ता साफ हो गया है।