संभल में शाही जामा मस्जिद के पास 33 मकान-दुकानों को नोटिस, अभी और आएंगे जद में

जागरण संवाददाता, संभल। शाही जामा मस्जिद के पास बिना स्वीकृत नक्शे के बने मकानों और दुकानों की पैमाइश के बाद अब प्रशासन ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इसके तहत मंगलवार को दोपहर जेई विनियमित क्षेत्र सचिन कुमार ने पुलिस के साथ लोगों को नियत प्राधिकारी एसडीएम की ओर से नोटिस तामील कराए।

जेई के अनुसार, अभी 33 लोगों को नोटिस तामील कराए जा रहे हैं, जिन्हें लेकर सुनवाई होनी है। बताते चलेें कि महायोजना 2031 को लेकर यह प्रक्रिया चल रही है।

एसडीएम की मौजूदगी में जामा मस्जिद के पास दो बार मकानों और दुकानों की पैमाइश हो चुकी है। दो दर्जन से अधिक मकान दुकान और इस कार्रवाई की जद में आएंगे।

फिलहाल पहले चरण की पैमाइश में जो मकान दुकान चिह्नित किए गए थे, उन्हें नोटिस तामील करवा रहे हैं। फिर दूसरे चरण की पैमाइश होगी, उसके हिसाब से आगे वाले मकान दुकान को नोटिस जारी होंगे। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बाद इस प्रकरण की जांच हुई थी।