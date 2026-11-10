संभल में दबंगों के खौफ से परिवार ने छोड़ा गांव, पुलिस पर एकतरफा कार्रवाई का आरोप; इस छोटी सी बात पर हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, संभल। दबंगों के उत्पीड़न और पुलिस की एकतरफा कार्रवाई से परेशान एक ग्रामीण का परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया है। थाना एचोड़ा कंबोह के गांव पाली निवासी भगवत ने आरोप लगाया है कि गांव के शीशपाल, सुनील और रघुवीर पक्ष के लोग उसके घेर की जमीन पर जबरन रास्ता निकालना चाहते हैं।

जबकि राजस्व अभिलेखों और नक्शे में वहां कोई रास्ता दर्ज नहीं है। लेखपाल भी लिखित रूप में स्पष्ट कर चुके हैं कि संबंधित जमीन पर नक्शे में कोई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद दूसरा पक्ष दबंगई के बल पर जमीन पर रास्ता निकालने का दबाव बना रहा है।